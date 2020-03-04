В Бурятии школьники станцевали на флешмобе «Засветись»

Участниками акции стали выше ста учащихся



В селе Малый Куналей Бичурского района школьники и сотрудники Госавтоинспекции устроили массовый флешмоб «Засветись». Они продемонстрировали местным жителям важность ношения светоотражающих элементов. Участниками тематической акции стали свыше ста учащихся Буйской и Посельской общеобразовательных школ.



Вместе с тренером детской юношеской спортивной школы села Бичура Любовью Соковиковой ребята под зажигательную музыку в ярких жилетах, со светоотражателями в руках исполнили танец.



Водители и пешеходы наглядно убедились, насколько заметным становится человек со светоотражающим элементом в свете автомобильных фар.



Прохожим, заинтересовавшимся происходящим, участники акции рассказали о полезных свойствах фликеров и правилах их размещения на верхней одежде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

