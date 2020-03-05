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В Бурятии сегодня снежно

В Бурятии сегодня снежно
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта по республике ночью преимущественно без осадков

Утром и днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 4-9, местами до 13 м/с. Температура ночью 16-21, местами 23-28, по южным, юго-западным районам и Прибайкалью 10-15, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами 5-10 мороза.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём слабый снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 16-18, днём 2-4 мороза.
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