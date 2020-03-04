В нём также участвуют спортсмены Новосибирска, Кемерово, Хабаровска и Благовещенска
С 7 по 8 марта в Чите пройдёт региональный турнир по фигурному катанию на коньках «Кристальный лёд», где встретятся порядка 200 участников из 9 городов России.
- В состязаниях примут участие все категории спортсменов: от юного фигуриста до кандидата в мастера спорта России из таких городов как Новосибирск, Бердск, Кемерово, Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита, Благовещенск, – отметила организатор соревнований Евгения Трухина.
Соревнования состоятся в ледовом дворце «Чароит» с 9:00 до 17:00. Торжественное открытие состязаний начнётся 7 марта в 13:00. Вход на турнир свободный. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
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Фигуристы Иркутска и Улан-Удэ поедут в Читу на региональный турнир
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