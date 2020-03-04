«ЕвроСагаалган» в Мадриде собрал 185 человек

Все были рады общению, новым знакомствам и возможности приобщить ко всему бурятскому своих детей, растущих в другой культуре.







Коллекцию одежды на тему «буряад дэгэл» показала Суржана Раднаева из Франции. Под музыку известной монгольской рок-группы «Ху» прошел флешмоб «Wolf Totem», где молодёжь с удовольствием повторяла движения из традиционного монгольского танца «Биелгэ».







Также все делегации из всех стран приготовили собственные поздравления и номера.







29 февраля в Мадриде (Испания) прошёл «ЕвроСагаалган-2020», собравший 185 человек со всей Европы.- В 2018 году традицию подхватила Аюна Канаткалиева, пригласившая бурят на остров Майорка (Испания). В прошлом 2019 году с успехом провела празднование Нового года по лунному календарю Зоя Голец в Йене (Германия), - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии со ссылкой на оркомитет праздника.В этом году гостеприимная Испания приняла гостей из Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Чехии, Англии, Италии, Польши и Финляндии. Также присоединились в этом году Москва и Вашингтон.Обряд Дугжууба провели первый российский геше-лхарамба Добдон Максаров, прибывший из Индии, и настоятель буддийского центра «Шедруб Чокорлинг» (Женева, Швейцария) Жигжит Эрдынеев.- Родные мелодии с Бурятии привезли наши любимые артисты, мэтры бурятской эстрады Чингис Раднаев и Мэдэгма Доржиева. Мэдэгма была приглашена нашей землячкой Аюной Раднаевой, проживающей в Барселоне. Также зрители всегда очень рады услышать «европейского бурятского соловья» - певицу Оюну Батурову из Барселоны. Её муж Ориол неустанно стоял на аппаратуре, обеспечивая звуковое сопровождение концерта и дискотеки, - отмечают члены оркомитета праздника.Музыкант Баярма Аюшеева (Мадрид, Испания) исполнила на чанзе попурри из известных бурятских песен. Аня Хармагирова (Гамбург, Германия) и Татьяна Дымчикова (Мадрид, Испания) украсили концерт танцами из репертуара compañía de danza «Ballet Oriental de Siberia».Специально к торжеству буряты из Мадрида приготовили зажигательный ёхор. Маленькие девочки из Испании станцевали под известную бурятскую песню «Сэсэг соогуур гүйлдөөбди» - это уже второе поколение бурят, проживающих за рубежом. Джулия Рамирес и Доржо Цыжипов исполнили танцы под современную ритмичную музыку.А на стол, кроме блюд испанской кухни, подавались горячие буузы.- Как всегда, не хватило времени пообщаться вдоволь и перезнакомиться со всеми земляками. Но остались прекрасные впечатления от города Мадрида и душевное тепло от встречи с земляками, - говорят участники праздника.Следующий «ЕвроСагаалган-2021» пройдёт в Бельгии.