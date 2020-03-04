 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

«ЕвроСагаалган» в Мадриде собрал 185 человек

«ЕвроСагаалган» в Мадриде собрал 185 человек
Общество, 
Следующее празднование Нового года по лунному календарю пройдёт в Бельгии

29 февраля в Мадриде (Испания) прошёл «ЕвроСагаалган-2020», собравший 185 человек со всей Европы.

- В 2018 году традицию подхватила Аюна Канаткалиева, пригласившая бурят на остров Майорка (Испания). В прошлом 2019 году с успехом провела празднование Нового года по лунному календарю Зоя Голец в Йене (Германия), - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии со ссылкой на оркомитет праздника.

В этом году гостеприимная Испания приняла гостей из Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Чехии, Англии, Италии, Польши и Финляндии. Также присоединились в этом году Москва и Вашингтон.

Все были рады общению, новым знакомствам и возможности приобщить ко всему бурятскому своих детей, растущих в другой культуре.


Обряд Дугжууба провели первый российский геше-лхарамба Добдон Максаров, прибывший из Индии, и настоятель буддийского центра «Шедруб Чокорлинг» (Женева, Швейцария) Жигжит Эрдынеев.

- Родные мелодии с Бурятии привезли наши любимые артисты, мэтры бурятской эстрады Чингис Раднаев и Мэдэгма Доржиева. Мэдэгма была приглашена нашей землячкой Аюной Раднаевой, проживающей в Барселоне. Также зрители всегда очень рады услышать «европейского бурятского соловья» - певицу Оюну Батурову из Барселоны. Её муж Ориол неустанно стоял на аппаратуре, обеспечивая звуковое сопровождение концерта и дискотеки, - отмечают члены оркомитета праздника.

Музыкант Баярма Аюшеева (Мадрид, Испания) исполнила на чанзе попурри из известных бурятских песен. Аня Хармагирова (Гамбург, Германия) и Татьяна Дымчикова (Мадрид, Испания) украсили концерт танцами из репертуара compañía de danza «Ballet Oriental de Siberia».

Коллекцию одежды на тему «буряад дэгэл» показала Суржана Раднаева из Франции. Под музыку известной монгольской рок-группы «Ху» прошел флешмоб «Wolf Totem», где молодёжь с удовольствием повторяла движения из традиционного монгольского танца «Биелгэ».


Специально к торжеству буряты из Мадрида приготовили зажигательный ёхор. Маленькие девочки из Испании станцевали под известную бурятскую песню «Сэсэг соогуур гүйлдөөбди» - это уже второе поколение бурят, проживающих за рубежом. Джулия Рамирес и Доржо Цыжипов исполнили танцы под современную ритмичную музыку.

Также все делегации из всех стран приготовили собственные поздравления и номера.


А на стол, кроме блюд испанской кухни, подавались горячие буузы.

- Как всегда, не хватило времени пообщаться вдоволь и перезнакомиться со всеми земляками. Но остались прекрасные впечатления от города Мадрида и душевное тепло от встречи с земляками, - говорят участники праздника.

Следующий «ЕвроСагаалган-2021» пройдёт в Бельгии.
Сагаалган Европа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

От улан-удэнцев ждут предложений по проведению родительского дня
От улан-удэнцев ждут предложений по проведению родительского дня
Общество, 04.03.2020
Мэрия обратилась к горожанам для устранения нареканий  
Ещё 20 тысяч улан-удэнцев получат чистую воду
Ещё 20 тысяч улан-удэнцев получат чистую воду
Общество, 04.03.2020
На юго-западе Улан-Удэ начинается масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения
В Бурятии откроется первый образовательный «IT-куб»
В Бурятии откроется первый образовательный «IT-куб»
Общество, 04.03.2020
В центре смогут обучаться дети от 6 лет и старше
В Улан-Удэ к юбилею Победы выпустят книгу об эвакогоспиталях
В Улан-Удэ к юбилею Победы выпустят книгу об эвакогоспиталях
Общество, 04.03.2020
В книге есть данные и фотографии от поисковых отрядов, городских школ и минздрава
Хамбо Лама и Анатолий Михаханов позавтракали вместе
Хамбо Лама и Анатолий Михаханов позавтракали вместе
Общество, 04.03.2020
Глава Буддийской Сангхи заявил, что это было для него честью
В Бурятии в столетних башнях решили устроить бар или музей
В Бурятии в столетних башнях решили устроить бар или музей
Общество, 04.03.2020
Активисты взялись за восстановление исторических водонапорных башен в Танхое
В Улан-Удэ идут напряжённые игры НХЛ
В Улан-Удэ идут напряжённые игры НХЛ
Общество, 04.03.2020
На Ледовой арене IceМетр в Улан-Удэ продолжается отборочный этап IX всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной лиги (НХЛ)
В Бурятии появился новый мастер спорта по плаванию
В Бурятии появился новый мастер спорта по плаванию
Общество, 04.03.2020
Александр Киреев выполнил норматив на чемпионате России
Юные бурятские пловцы завоевали медали турниров Сибири
Юные бурятские пловцы завоевали медали турниров Сибири
Общество, 04.03.2020
Спортсмены приняли участие в первенстве детской лиги плавания Сибири и в соревновании «Дети Воды»
В Бурятии пройдёт молебен в честь великого йогина
В Бурятии пройдёт молебен в честь великого йогина
Общество, 04.03.2020
Молебен состоится на этой неделе
Мэр Иркутска поздравил бурятского ламу
Мэр Иркутска поздравил бурятского ламу
Общество, 04.03.2020
В Иркутске прошёл праздник, посвящённый Белому месяцу
Полуголый блогер на главной площади Улан-Удэ облился из ведра
Полуголый блогер на главной площади Улан-Удэ облился из ведра
Общество, 04.03.2020
Улан-удэнцев шокировал блогер в трусах, снимающий эффектное видео
Юлия Барановская проведёт 8 марта на Байкале
Юлия Барановская проведёт 8 марта на Байкале
Общество, 04.03.2020
«Это самое удачное время на Байкале», - отметила телеведущая
Дзюдоисты Бурятии взяли семь золотых медалей первенства ДФО
Дзюдоисты Бурятии взяли семь золотых медалей первенства ДФО
Общество, 04.03.2020
В соревнованиях участвовали юноши и девушки до 15 лет
В Забайкалье осуждённая вышла замуж в колонии
В Забайкалье осуждённая вышла замуж в колонии
Общество, 04.03.2020
В ИК-11 состоялась церемония бракосочетания

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^