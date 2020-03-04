«ЕвроСагаалган» в Мадриде собрал 185 человек

29 февраля в Мадриде (Испания) прошёл «ЕвроСагаалган-2020», собравший 185 человек со всей Европы.
- В 2018 году традицию подхватила Аюна Канаткалиева, пригласившая бурят на остров Майорка (Испания). В прошлом 2019 году с успехом провела празднование Нового года по лунному календарю Зоя Голец в Йене (Германия), - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии со ссылкой на оркомитет праздника.
В этом году гостеприимная Испания приняла гостей из Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Чехии, Англии, Италии, Польши и Финляндии. Также присоединились в этом году Москва и Вашингтон.
Все были рады общению, новым знакомствам и возможности приобщить ко всему бурятскому своих детей, растущих в другой культуре.
Обряд Дугжууба провели первый российский геше-лхарамба Добдон Максаров, прибывший из Индии, и настоятель буддийского центра «Шедруб Чокорлинг» (Женева, Швейцария) Жигжит Эрдынеев.
- Родные мелодии с Бурятии привезли наши любимые артисты, мэтры бурятской эстрады Чингис Раднаев и Мэдэгма Доржиева. Мэдэгма была приглашена нашей землячкой Аюной Раднаевой, проживающей в Барселоне. Также зрители всегда очень рады услышать «европейского бурятского соловья» - певицу Оюну Батурову из Барселоны. Её муж Ориол неустанно стоял на аппаратуре, обеспечивая звуковое сопровождение концерта и дискотеки, - отмечают члены оркомитета праздника.
Музыкант Баярма Аюшеева (Мадрид, Испания) исполнила на чанзе попурри из известных бурятских песен. Аня Хармагирова (Гамбург, Германия) и Татьяна Дымчикова (Мадрид, Испания) украсили концерт танцами из репертуара compañía de danza «Ballet Oriental de Siberia».
Коллекцию одежды на тему «буряад дэгэл» показала Суржана Раднаева из Франции. Под музыку известной монгольской рок-группы «Ху» прошел флешмоб «Wolf Totem», где молодёжь с удовольствием повторяла движения из традиционного монгольского танца «Биелгэ».
Специально к торжеству буряты из Мадрида приготовили зажигательный ёхор. Маленькие девочки из Испании станцевали под известную бурятскую песню «Сэсэг соогуур гүйлдөөбди» - это уже второе поколение бурят, проживающих за рубежом. Джулия Рамирес и Доржо Цыжипов исполнили танцы под современную ритмичную музыку.
Также все делегации из всех стран приготовили собственные поздравления и номера.
А на стол, кроме блюд испанской кухни, подавались горячие буузы.
- Как всегда, не хватило времени пообщаться вдоволь и перезнакомиться со всеми земляками. Но остались прекрасные впечатления от города Мадрида и душевное тепло от встречи с земляками, - говорят участники праздника.
Следующий «ЕвроСагаалган-2021» пройдёт в Бельгии.