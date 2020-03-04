В Усть-Ордынском округе проведут спартакиаду и сыграют в волейбол

Соревнования пройдут в Бохане и окружном центре



21 марта в посёлке Бохан состоится первенство Усть-Ордынского Бурятского округа по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут с 11:00 час в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба». Торжественное открытие начнётся в 10:30.



Также в округе проведут спартакиаду педагогических работников. 26 марта сборные команд районов УОБО будут состязаться в волейбол, шашки, шахматы и настольный теннис. Соревнования состоятся в посёлке Усть-Ордынский в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». Начало спартакиады назначено на 11:00. Торжественное открытие стартует в 10:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.



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