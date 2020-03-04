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1345 педагогов совершили ледовый переход через Байкал

1345 педагогов совершили ледовый переход через Байкал
Общество,  Фото:пресс-служба министерства образования Иркутской области
К коллегам из Иркутской области присоединились москвичи и жители Челябинска

XI межрегиональный ледовый переход «Байкал – энергия молодых!» состоялся с 29 февраля по 1 марта 2020 года. В этом году в переходе через озеро Байкал приняли участие 1345 педагогов и их семьи из Ангарска, Иркутска, Братска, Нижнеудинска, Саянска, Свирска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Черемхово, Усольского, Черемховского, Братского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов Иркутской области. По традиции к педагогам Иркутской области присоединились коллеги из г. Москвы. Впервые в этом году акцию поддержали молодые педагоги из г. Челябинска.

В 2020 году участники перехода отправились в дорогу по двум маршрутам: г. Иркутск – о.п. «Земляничный» – о.п. «154 км «КБЖД» – ст. Слюдянка-1 – г. Иркутск и г. Иркутск – о.п. Тёмная Падь – п. Ангасолка – ст. Слюдянка-1 – г. Иркутск.

Для участников межрегионального ледового перехода проводились различные мероприятия: в электричке (на пути следования) – викторина, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; мастер-классы по изготовлению оригами, браслетов и т.п. В Слюдянке организаторы провели весёлые старты и беспроигрышную лотерею, в полевой кухне варили гречневую кашу с мясом и чай.

Существенную помощь в организации оказали волонтёры – студенты Иркутского регионального колледжа педагогического образования, Иркутского авиационного техникума, педагогического института Иркутского государственного университета, учащиеся средней общеобразовательной школы №11 города Иркутска, члены совета молодых педагогов Слюдянского района и Слюдянского спортивно-технического клуба регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России по Иркутской области.

На всем пути следования по озеру Байкал безопасность движения участников межрегионального ледового перехода обеспечивали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России по Иркутской области и Слюдянской группы патрульной службы центра ГИМС МЧС России по Иркутской области, а также медицинские работники.

Мероприятие ежегодно проводится по инициативе совета молодых педагогов Иркутской области в целях экологического просвещения, пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодых педагогов к организации массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
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