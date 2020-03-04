«Надежды России» проведут с 9 по 14 марта
На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» с 9 по 14 марта пройдут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России». Ожидается, что в турнире примут участие свыше 220 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областей и других регионов.
Соревнования «Надежды России» проводятся среди юношей и девушек 12-13 лет в трёх дисциплинах: слалом, слалом-гигант, комбинация (слалом-гигант/супергигант). В состав сборной команды Иркутской области вошло 22 спортсмена из Иркутска, Братска, Ангарска, Саянска, Байкальска.
- Традиционно во всероссийских соревнованиях «Надежды России» принимают участие спортсмены из не менее 25 регионов страны. В этом году у Иркутской области сильный состав команды, и мы надеемся, что наши ребята будут в числе призёров, – отметила главный секретарь соревнований Татьяна Кушнаренко.
Торжественное открытие состоится в 15:00 часов 10 марта. В этот же день спортсмены будут соревноваться в комбинации. 11 марта пройдут соревнования в дисциплине «слалом-гигант» среди юношей и девушек, 12 марта – по слалому среди юношей, 13 марта – по слалому среди девушек.
Соревнования проводятся с целью совершенствования и оценки эффективности системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ, приобретения спортсменами соревновательного опыта, определения лучших регионов России, осуществляющих спортивную подготовку. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.
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Байкальск примет всероссийские соревнования по горным лыжам
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