Осенью столица Бурятии примет конкурс народных инструментов стран Евразии
С 9 по 13 ноября в Улан-Удэ пройдёт VI международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала». Местом проведения станет Восточно-Сибирский государственный институт культуры.
Номинации конкурса:
- струнно-смычковые инструменты (хур, кырымпа, морин хур, игил, икили, бызанчи, хучир, эрху, хэгым, гиджак и аналогичные);
- струнно-плекторные инструменты (домра, чанза, тансыр, дошпулур, тошпур, кобыз, шанз и аналогичные;
- струнно-щипковые инструменты (балалайка, гусли, ятага, чадаган, чатхан, кылысах, домбра, рубаб, дутар, сэ, цинь, каягым, сыль, тэджэн, конху и аналогичные);
- струнно-ударные инструменты (цимбалы, иочин, ёочин, чанг, янгым и аналогичные).
В программе предусмотрены конкурсные прослушивания, мастер-классы, творческие встречи с деятелями искусства, круглый стол с обсуждением проблем обучения игре на струнных народных инструментах. Эксклюзивные мастер-классы будут проводить известные педагоги ведущих высших учебных заведений России и зарубежья.
Помимо этого, в рамках конкурса будут организованы курсы повышения квалификации. Объём курсов – 36 часов. По окончании проекта участникам выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Анкеты-заявки для участия в конкурсной программе принимаются не позднее 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.
В Улан-Удэ музыканты-инструменталисты разыграют «Кубок Байкала»
Общество, Фото:
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