В Улан-Удэ музыканты-инструменталисты разыграют «Кубок Байкала»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осенью столица Бурятии примет конкурс народных инструментов стран Евразии



С 9 по 13 ноября в Улан-Удэ пройдёт VI международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала». Местом проведения станет Восточно-Сибирский государственный институт культуры.



Номинации конкурса:

- струнно-смычковые инструменты (хур, кырымпа, морин хур, игил, икили, бызанчи, хучир, эрху, хэгым, гиджак и аналогичные);

- струнно-плекторные инструменты (домра, чанза, тансыр, дошпулур, тошпур, кобыз, шанз и аналогичные;

- струнно-щипковые инструменты (балалайка, гусли, ятага, чадаган, чатхан, кылысах, домбра, рубаб, дутар, сэ, цинь, каягым, сыль, тэджэн, конху и аналогичные);

- струнно-ударные инструменты (цимбалы, иочин, ёочин, чанг, янгым и аналогичные).



В программе предусмотрены конкурсные прослушивания, мастер-классы, творческие встречи с деятелями искусства, круглый стол с обсуждением проблем обучения игре на струнных народных инструментах. Эксклюзивные мастер-классы будут проводить известные педагоги ведущих высших учебных заведений России и зарубежья.



Помимо этого, в рамках конкурса будут организованы курсы повышения квалификации. Объём курсов – 36 часов. По окончании проекта участникам выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



Анкеты-заявки для участия в конкурсной программе принимаются не позднее 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.



