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Открытый турнир по плаванию состоится в Улан-Удэ

Открытый турнир по плаванию состоится в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вход на соревнования сделают свободным

В Улан-Удэ 26 и 27 марта пройдёт открытый турнир БРО «Динамо» по плаванию, посвящённый памяти сотрудника УФСБ России по РБ Игоря Фурсы. В соревнованиях в бассейне физкультурно-спортивного комплекса примут участие мальчики и девочки. Вход на трибуны свободный.

В связи с проведением турнира сеансы в бассейне комплекса с 10:30 до 15:00 включительно будут отменены. Об этом сообщает администрация ФСК.

Спортивное мероприятие состоится в рамках республиканских соревнований «Динамо» – детям России». В этом месяце также запланировано проведение открытого первенства общества по пулевой стрельбе среди детей. Оно пройдёт 20-22 марта на центральном стадионе.

Возрастное ограничение 0+
спорт турнир плавание дети динамо Бурятия Улан-Удэ ФСК
 
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