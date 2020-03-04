Победителями стали Злата Егорова и Иван Соболев
1 марта в Улан-Удэ прошёл IV детский конкурс «Мини Мисс и Мини Мистер 2020». Организаторы мероприятия ставили задачей конкурса развитие у юных участников артистизма, чувства стиля и моды; умения создать свой имидж, держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией. Кроме этого конкурс пропагандировал среди подрастающего поколения нравственные ценности, патриотизм и здоровый образ жизни.
Гран-при у девочек получила Злата Егорова, ставшая Мини Мисс. У мальчиков – Иван Соболев, завоевавший звание Мини Мистера.
Вице Мисс старшей группы была названа Валерия Полонова. Титул Вице Мисс младшей группы достался Лене Луниной. Вице Мистером был признан Роман Ван.
Номинации были распределены следующим образом:
Мисс Совершенство – Елизавета Шепелева;
Мисс Гламур – Полина Иванова;
Мисс Очарование – Лиза Живоглядова;
Мисс Улыбка – Анастасия Чубарова;
Мисс Уникальность – Катя Гармаева;
Мисс Интернет – Лиза Живоглядова;
Мистер Интернет – Роман Ван.
Почётные звания получили и болельщики. Самой активной мамой участницы была названа мама Лизы Шепелевой. Самыми активными болельщиками стала поддержка Романа Вана. Также специальные призы от жюри получили Валерия Полонова и вновь Роман Ван. Об этом сообщает паблик конкурса.
Улан-Удэ выбрал Мини Мисс и Мини Мистера
Общество, Фото:
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