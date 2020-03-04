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Хамбо Лама и Анатолий Михаханов позавтракали вместе

Хамбо Лама и Анатолий Михаханов позавтракали вместе
Общество,  Фото:из архива
Глава Буддийской Сангхи заявил, что это было для него честью

Сегодня утром бывший сумоист Анатолий Михаханов съездил по делам в Иволгинский дацан. Глава Буддийской Традиционной Сангхи России Пандито Хамба Лама Дамба Аюшеев пригласил его на завтрак, о чём сообщил на своей странице в Facebook.

- Думаю, сегодня день будет большим и хорошим. Удостоился чести позавтракать с Толей Михахановым. Желаю вам всем того же, - написал Хамбо Лама.


В комментариях отметился и сам Анатолий.

- Я один из верующих людей, как и вся остальная часть на этой Земле и вполне имею право приезжать в дацан. Приехать в Иволгинский дацан и не поздороваться с Хамбо лама Аюшеевым лично для меня недопустимо. Потому, что я к Хамбо ламе отношусь с большим уважением!!! – написал он.

Подписчики Хамбо Ламы 119 раз лайкнули его пост, а также оставили десятки комментариев. «У Толи очень добрая и позитивная энергия...», «У «больших» людей широкая, добрая душа, говорят. Дай Бог нашему Толе всего самого доброго в соответствии с его богатой широкой натуре», - пишут пользователи.

Задали в комментариях и вопрос, что ели на завтрак у Хамбо Ламы. Однако пока ответа не последовало.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад стали известны некоторые подробности официального приёма гостей у лидера буддистов. Ужин для гостей готовит личный повар Хамбо Ламы. На столе традиционные блюда, вроде бууз и супа-лапши.

Анатолий Михаханов уже больше года худеет на правильном питании и активной физической нагрузке. Недавно он поразил пользователей Сети эффектным шпагатом.
буддизм Хамбо лама Михаханов
 
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