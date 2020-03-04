Хамбо Лама и Анатолий Михаханов позавтракали вместе

Сегодня утром бывший сумоист Анатолий Михаханов съездил по делам в Иволгинский дацан. Глава Буддийской Традиционной Сангхи России Пандито Хамба Лама Дамба Аюшеев пригласил его на завтрак, о чём сообщил на своей странице в Facebook.
- Думаю, сегодня день будет большим и хорошим. Удостоился чести позавтракать с Толей Михахановым. Желаю вам всем того же, - написал Хамбо Лама.
В комментариях отметился и сам Анатолий.
- Я один из верующих людей, как и вся остальная часть на этой Земле и вполне имею право приезжать в дацан. Приехать в Иволгинский дацан и не поздороваться с Хамбо лама Аюшеевым лично для меня недопустимо. Потому, что я к Хамбо ламе отношусь с большим уважением!!! – написал он.
Подписчики Хамбо Ламы 119 раз лайкнули его пост, а также оставили десятки комментариев. «У Толи очень добрая и позитивная энергия...», «У «больших» людей широкая, добрая душа, говорят. Дай Бог нашему Толе всего самого доброго в соответствии с его богатой широкой натуре», - пишут пользователи.
Задали в комментариях и вопрос, что ели на завтрак у Хамбо Ламы. Однако пока ответа не последовало.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад стали известны некоторые подробности официального приёма гостей у лидера буддистов. Ужин для гостей готовит личный повар Хамбо Ламы. На столе традиционные блюда, вроде бууз и супа-лапши.
Анатолий Михаханов уже больше года худеет на правильном питании и активной физической нагрузке. Недавно он поразил пользователей Сети эффектным шпагатом.