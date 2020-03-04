 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

Ветераны-теннисисты Бурятии сразятся в турнире, посвящённом Сагаалгану

Ветераны-теннисисты Бурятии сразятся в турнире, посвящённом Сагаалгану
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится в Селенгинском районе 7 марта

7 марта в Селенгинском районе Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвящённый празднику «Белый месяц». Соревнования состоятся в спортивном зале Загустайской средней школы в селе Тохой.

Начало турнира и регистрация стартуют в 9:30, согласно предварительной заявке. К участию в соревнованиях допускаются ветераны 40 лет и старше. Турнир проводится в следующих категориях: 40-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше, абсолютное первенство и парные игры. К участию в парных играх допускаются спортсмены старше 60 лет и имеющие рейтинг ниже 59 позиции в общем списке рейтинга ФНТ РБ.

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества участников. Об этом сообщает федерация настольного тенниса Республики Бурятия.

Напомним, что 8 марта в Улан-Удэ состоится первенство РБ среди ветеранов. К турниру допускаются все желающие.

Возрастное ограничение 0+
шахматы Бурятия Селенгинский район спорт ветераны турнир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии пройдут спортивные «Маршруты Победы»
Жители Бурятии пройдут спортивные «Маршруты Победы»
Общество, 04.03.2020
Среди них подъёмы на горные вершины, веломарафон и сплав по Селенге
1345 педагогов совершили ледовый переход через Байкал
1345 педагогов совершили ледовый переход через Байкал
Общество, 04.03.2020
К коллегам из Иркутской области присоединились москвичи и жители Челябинска
В Улан-Удэ сегодня выступит легендарная рок-группа «Ария»
В Улан-Удэ сегодня выступит легендарная рок-группа «Ария»
Общество, 04.03.2020
Концерт пройдёт в клубе «69», а не в ФСК
В Бурятии школьники станцевали на флешмобе «Засветись»
В Бурятии школьники станцевали на флешмобе «Засветись»
Общество, 04.03.2020
Участниками акции стали выше ста учащихся
В Улан-Удэ выступил один из лучших в мире мастеров буги-вуги
В Улан-Удэ выступил один из лучших в мире мастеров буги-вуги
Общество, 04.03.2020
В столице Бурятии состоялся вечера джаза и буги-вуги
В Бурятии спасатели выиграли турнир на скалах
В Бурятии спасатели выиграли турнир на скалах
Общество, 04.03.2020
Турнир состоялся в местности Жарчиха
На Байкале стартует архитектурный фестиваль «АрхБухта.2020»
На Байкале стартует архитектурный фестиваль «АрхБухта.2020»
Общество, 04.03.2020
Мероприятие состоится в Иркутской области  
«Чтобы лучше учились»: Улан-удэнский маршрутчик рассказал об акции для отличников
«Чтобы лучше учились»: Улан-удэнский маршрутчик рассказал об акции для отличников
Общество, 04.03.2020
«Байкал-Daily» узнал, почему водитель 95-го маршрута бесплатно возит школьников, получивших пятёрки
«ЕвроСагаалган» в Мадриде собрал 185 человек
«ЕвроСагаалган» в Мадриде собрал 185 человек
Общество, 04.03.2020
Следующее празднование Нового года по лунному календарю пройдёт в Бельгии
В Бурятии запретили взъезд гражданам Ирана
В Бурятии запретили взъезд гражданам Ирана
Общество, 04.03.2020
Таково распоряжение российского правительства
От улан-удэнцев ждут предложений по проведению родительского дня
От улан-удэнцев ждут предложений по проведению родительского дня
Общество, 04.03.2020
Мэрия обратилась к горожанам для устранения нареканий  
Ещё 20 тысяч улан-удэнцев получат чистую воду
Ещё 20 тысяч улан-удэнцев получат чистую воду
Общество, 04.03.2020
На юго-западе Улан-Удэ начинается масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения
В Бурятии откроется первый образовательный «IT-куб»
В Бурятии откроется первый образовательный «IT-куб»
Общество, 04.03.2020
В центре смогут обучаться дети от 6 лет и старше
В Улан-Удэ к юбилею Победы выпустят книгу об эвакогоспиталях
В Улан-Удэ к юбилею Победы выпустят книгу об эвакогоспиталях
Общество, 04.03.2020
В книге есть данные и фотографии от поисковых отрядов, городских школ и минздрава

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^