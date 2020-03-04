Ветераны-теннисисты Бурятии сразятся в турнире, посвящённом Сагаалгану

Он состоится в Селенгинском районе 7 марта
7 марта в Селенгинском районе Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвящённый празднику «Белый месяц». Соревнования состоятся в спортивном зале Загустайской средней школы в селе Тохой.
Начало турнира и регистрация стартуют в 9:30, согласно предварительной заявке. К участию в соревнованиях допускаются ветераны 40 лет и старше. Турнир проводится в следующих категориях: 40-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше, абсолютное первенство и парные игры. К участию в парных играх допускаются спортсмены старше 60 лет и имеющие рейтинг ниже 59 позиции в общем списке рейтинга ФНТ РБ.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества участников. Об этом сообщает федерация настольного тенниса Республики Бурятия.
Напомним, что 8 марта в Улан-Удэ состоится первенство РБ среди ветеранов. К турниру допускаются все желающие.
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