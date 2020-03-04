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04 Марта

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В Улан-Удэ сегодня выступит легендарная рок-группа «Ария»

В Улан-Удэ сегодня выступит легендарная рок-группа «Ария»
Общество, 
Концерт пройдёт в клубе «69», а не в ФСК

Сегодня, 4 марта, в 19:00 в Улан-Удэ пройдёт концерт легендарной российской группы «Ария», играющей в стиле хэви-метал. Музыканты приехали в Бурятию в рамках тура «Замкнутый круг». Юбилейный тур посвящён 35-летию группы и охватывает более двадцати городов России и зарубежья.

Выступления состоятся в клубе «69», а не в ФСК как планировалось ранее. Напомним, что коллектив должен был приехать в Улан-Удэ в конце октября прошлого года, чтобы презентовать свой тринадцатый студийный альбом «Проклятье морей». Однако концерт был перенесён на март.

После Улан-Удэ «Ария» 6 марта выступит в Чите и даст ещё 4 концерта в городах Дальнего Востока: Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Возрастное ограничение 16+
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