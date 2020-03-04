В Бурятии пройдёт молебен в честь великого йогина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Молебен состоится на этой неделе



6 марта с 14 часов в Курумканском дацане будет проводиться специальный молебен, посвящённый Цэдэну Соодоеву.



- Священные дни Белого Месяца многократно увеличат добродетели от обращения к перерожденцу Нагарджуны, усилят Его благословение, даруют защиту на год. Приглашаем всех верующих, земляков. Для подношений нужно: водка или тогооной, отварное мясо говядины или баранины, мучные изделия, сладости, фрукты или ягоды, топлёное масло, жёлтый хадак, - сообщил Олег Намжилов (Еши Намжил лама), шэрээтэ лама дацана.



Он отмечает, что из-за занятости верующим не всегда удаётся быть на молебнах. «Карма очень быстро созревает, поэтому и благословение от молебнов быстро заканчивается», - отмечает Еши Намжил лама.



- Считаю, что именно сейчас очень важно практиковать индивидуально, дома: получить передачу, посвящение и самому молиться. Таким образом, благословение от молебнов будет дольше сохраняться, духовной защиты будет больше. Ежедневная практика отнимет совсем мало времени, около 3-5 минут. Во время молебна состоится передача «Лун» на практику и мантру Соодой ламы. Приглашаются все желающие. После передачи будут даны некоторые разъяснения и ответы на вопросы. Передача практики будут организовываться эпизодически, - подытожил шэрээтэ лама дацана.



Справка:



Цыден Соодоев родился в 1846 году в Элэсуне. В 7 лет родители отдали его хувараком в Баргузинский дацан. В 1861 году его, как одного из наиболее успевающих учеников, отправили учиться в Тамчинский дацан в резиденцию Хамбо-ламы. Защитив ученую степень «гэбши», он вернулся в Баргузинский дацан и служил в должности III заместителя настоятеля. В 1881 г. был направлен в Лхасу, учился в духовной академии знаменитого монастыря Балдан-Брейбуч хинд. Там он изучал многие восточные языки.



В 1894 г. Цэдэн Соодоев был избран настоятелем Баргузинского дацана. В 1896 г. в составе делегации баргузинских бурят участвовал в торжествах по случаю коронации Николая II и был награждён «Большой золотой медалью». В 1908-1914 гг., вместе со своим другом, сподвижником Аранжабой ламой, посетил страны – Индию, Цейлон, Непал, Бутан, Бирму, Японию.



Соодой лама имел широкий круг знаний, в совершенстве владел астрологией (зурхайша эрдэмтэн), методами народной медицины, основанной на тибетских трактатах, бывал в Москве, Санкт-Петербурге; за рубежом он достойно представлял свой народ, его культуру.



Соодой лама имел необыкновенные способности: мог переходить реки по поверхности воды, взбираться на крутые склоны Бархан-Уулы, легонько взлетая при этом, под дождем он оставался сухим и др. Он был признан перерожденцем индийского философа Нагарджуны (II в. н.э.) – основоположника буддийского учения Махаяны.



В апреле 1916 г. Соодой ламы не стало, он умер на 71 году жизни. Он ушел, проведя редчайший обряд в буддийской практике – обряд «джа-лю» – «превращение тела в радугу».



В 1970-х годах по инициативе Ц.-Б. Х. Эрдыниева жители с. Элэсун собрали средства, сложили кирпичный фундамент и поставили на нём чугунный субурган в честь Соодой ламы.







