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Мэр Иркутска поздравил бурятского ламу

Мэр Иркутска поздравил бурятского ламу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутске прошёл праздник, посвящённый Белому месяцу

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил шэрээтэ ламе Усть-Ордынского окружного дацана Зоригто Батуеву поздравительное письмо в честь наступления Нового года по лунному календарю.

- Иркутск – город многонациональный. Сагаалха - праздник, который отмечает бурятский народ и все буддисты России, является неотъемлемой частью духовной и культурной жизни нашего города. Он символизирует дружбу, единение народов, укрепляет связь поколений! Наш город всегда славился тем, что все его жители живут в мире и согласии друг с другом. Вместе мы отмечаем праздники, вместе трудимся на благо города. Девятый год подряд иркутяне активно отмечают праздник. Сегодня на празднике собрались более 300 человек! Желаю каждому, кто отмечает Сагаалха, счастья, здоровья и благополучия на весь год! - написал на своей странице в «Инстаграме» Дмитрий Бердников.


На площади перед Дворцом спорта «Труд» в Иркутске собралось более 300 человек. Люди поздравляли друг друга, радуясь празднику Сагаалха, желали счастья, здоровья, богатства, мира на земле. На торжестве были угощения, традиционная белая пища, сладости.

- Был проведён обряд очищения, и прочитаны сутры под руководством Зоригто Батуева - ширээтэ ламы Усть-Ордынского дацана, который пожелал благополучия всем народам. Мэр города Дмитрий Бердников поздравил с замечательным праздником горожан на бурятском и русском языках. Затем поздравил всех с праздником Александр Амагзаев, руководитель центра культуры коренных народов Прибайкалья. После официальной части гости увидели красивый танец, исполняемый участниками ансамбля «Ангара» и «Улаалзай», - сообщается в аккаунте Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.

Здесь добавляется, что шэрээтэ лама Зоригто Батуев многое делает для сохранения буддийских традиций и культуры. Особое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения.


Сагаалган лама
 
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