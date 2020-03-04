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Полуголый блогер на главной площади Улан-Удэ облился из ведра

Полуголый блогер на главной площади Улан-Удэ облился из ведра
Общество, 
Улан-удэнцев шокировало блогер в трусах, снимающий эффектное видео

В Улан-Удэ блогер облил себя водой из ведра ради эффектного видео. «Закулисье» создания ролика появилось накануне в паблике ves_ulan_ude_.

- Блогеры совсем с ума сошли, - коротко описывает ситуацию автор видео.

На кадрах видно, как молодой человек в трусах и обуви стоит на главной площади города, держит в руках ведро, рядом с ним кучка снега. Также рядом стоят двое людей, снимающих видео, и девушка в нижнем белье, накидке и в туфлях на высоких каблуках.

Подписчики паблика критично отнеслись к выходке блогера. Своё недовольство пользователи Сети высказывали в комментариях.

«Это уже идиотизм, люди живут какой-то другой жизнью…», «Весна пришла и проснулось обострение», «Позорище», «Весна - время людей-чудес. Вышел на площадь и разделся», «У приматов брачный сезон», «Так хочется стать на 1 день звездой соцсетей», писали люди.



Однако нашлись и те, которые одобрили смелость молодого человека.

«Алё, это 21 век давно пора привыкнуть к блогерам», «Куда уж и без хейтеров, продолжай на этой волне», «Кому какая разница, что они делают, как могут так зарабатывают», высказывались подписчики.

Как оказалось, видео снимал блогер khvo_77 Валентин. Там же в комментариях высказался герой из видео. Он резко ответил на замечания людей, отметив, что ничего плохого не сделал.

- Вы чё накинулись?! Я видео снимал, вас вообще это касаться не должно, сидят дома, никакого разнообразия, плохого никому ничего не сделал! Не нравиться не смотритесь Вас не спросил, критики диванные, - написал он.

В своём ролике он высмеял ситуацию, связанную с отключением воды. По сюжету молодой человек принимает душ у себя ванной. Затем вода заканчивается, после этого он надевает белый махровый халат с надписью на спине #невыясняй. Потом он с зелёным ведром идёт по улице, размахивая пистолетом. На водоколонке он набирает воды в ведро и едет на трамвае до центра города. Возле памятника Владимиру Ленину блогер выливает на себя ведро воды. После этого к нему подходит девушка и он обнимает её за талию.





Видео в Сети появилось сегодня утром, до обеда его успели просмотреть около тысячи раз. В сторис молодой человек просит посмотреть ролик, помочь с распространением видео и, конечно же, «лайкать».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети обсуждали видео, где супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах. Героиня ролика объяснила, что нужно отвечать за свои поступки, если не сдержал обещания.

блогеры
 
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