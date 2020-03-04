Полуголый блогер на главной площади Улан-Удэ облился из ведра

В своём ролике он высмеял ситуацию, связанную с отключением воды. По сюжету молодой человек принимает душ у себя ванной. Затем вода заканчивается, после этого он надевает белый махровый халат с надписью на спине #невыясняй. Потом он с зелёным ведром идёт по улице, размахивая пистолетом. На водоколонке он набирает воды в ведро и едет на трамвае до центра города. Возле памятника Владимиру Ленину блогер выливает на себя ведро воды. После этого к нему подходит девушка и он обнимает её за талию.















