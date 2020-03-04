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В Улан-Удэ установят мемориальную доску в память о тренере

В Улан-Удэ установят мемориальную доску в память о тренере
Общество,  Фото:паблик «Ориентировщики Бурятии»
Памятную доску Павлу Маркову установят на лыжной базе ВСГУТУ

С 5 по 6 марта в Улан-Удэ, на Верхней Берёзовке, на лыжной базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления состоятся республиканские соревнования «Спринтерские лыжные гонки» (0+), посвящённые памяти тренера П.Т. Маркова. Также 5 марта в 10:30 на лыжной базе будет открыта мемориальная доска в память о тренере.

Квалификационные забеги пройдут 5 и 6 марта с 11 часов. В 12:30 начнутся финальные забеги. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».

Справка

Заслуженный работник физической культуры Бурятской АССР Павел Тихонович Марков многие годы работал тренером-преподавателем в Восточно-Сибирском технологическом институте, а затем и ВСГУТУ. В 1992-1997 годах был заведующим кафедрой «Физическая культура и спорт» ВСТИ.

С именем Павла Тихоновича связана целая эпоха лыжного спорта Бурятии, которому он посвятил всю свою жизнь. Он тренировал многих спортсменов-лыжников республики. Под руководством Павла Тихоновича в 1980-е и 1990-е годы занимались лыжники Саян и Елена Жамбаловы, Юлия Зайцева, Ирина Жилина, Сергей Жилин, Юрий Столопов, Дмитрий Юрьев, Владимир Натальин, Евгений Осипов, Артём Соболев, Олег Харитонов, Владимир Балаганский и другие.

22 февраля прошлого года Павел Тихонович Марков на 71 году ушёл из жизни.
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