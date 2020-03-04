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Дзюдоисты Бурятии взяли семь золотых медалей первенства ДФО

Дзюдоисты Бурятии взяли семь золотых медалей первенства ДФО
Общество, 
В соревнованиях участвовали юноши и девушки до 15 лет

29 февраля во Владивостоке состоялось первенство ДФО по дзюдо (КАТА-группа) среди юношей и девушек до 15 лет. Достойно выступили спортсмены из Бурятии – в копилке команды семь золотых медалей и одно серебро.

Золотые медали завоевали: у юношей до 38 кг. - Оганесян Давид, до 42 кг. -Чернышев Артём, до 46 кг. - Дульский Михаил, до 73 кг. - Дамбиев Анжил, свыше 73 кг. - Пластинин Иван. У девушек 1 место заняли до 52 кг. - Махатова Сарюна, до 57 кг. - Хасанова Мария. 2 место до 48 кг. заняла Коростелева Яна.

Сейчас спортсмены начинают подготовку к первенству России, которое пройдёт в Новороссийске с 20 по 22 марта, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.


спорт дзюдо первенство ДФО
 
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