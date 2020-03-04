В ИК-11 состоялась церемония бракосочетания
Торжественная церемония бракосочетания состоялась в исправительной колонии № 11 в городе Нерчинск Забайкальского края. Замуж вышла осуждённая, сообщает пресс-служба краевого УФСИН.
Возлюбленный, с которым она познакомилась до совершения преступления, сделал предложение, и теперь осуждённая с гордостью называет себя супругой. Шикарного букета невеста не кидала, да и свадебного торжества не было, зато на невесте было белое платье, а на женихе – праздничный костюм.
Главное, как отмечает осужденная, её избранник не оставил её в трудную минуту.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2019 года свадьбу сыграли в женской колонии Улан-Удэ. Сотрудники учреждения отмечают, что свадьбы осуждённых женщин случаются крайне редко.
В Забайкалье осуждённая вышла замуж в колонии
Общество, Фото:
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