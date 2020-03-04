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В Бурятии ударят 30-градусные морозы

В Бурятии ударят 30-градусные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни

Бурятский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на три ближайших дня. В том числе на севере по ночам ожидаются морозы до -30. В целом же по республике погода будет по-весеннему тёплая.

4 марта:

По трассе БАМ местами небольшой снег, по остальной территории республики без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём -2,-7 мороза, по юго-западу до +3, по Прибайкалью и северным районам местами до -12.

5 марта:

По республике ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 4-9, местами до 13 м/с. Температура ночью -18,-24, местами -11,-16, по северным районам до -30. Днём 0,-5, местами -8,-13.

6 марта:

По северному Прибайкалью временами снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 5-12 м/с. Температура ночью -19,-25, местами -12,-17, по северным районам до -29. Днём от -3 до +2, местами -5,-10.

На дорогах города и республики местами снежные накаты и гололедица.


прогноз погоды
 
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