Это связано с увеличением пути следования маршрута после переноса конечной остановки
С 4 марта на линию маршрута № 16 (мкрн Забайкальский – Элеватор - ул. Лимонова) выходит дополнительный автобус марки «ЛиАЗ» МУП «Городские маршруты». Теперь в будние дни по маршруту будут следовать восемь автобусов, а в выходные - пять.
- Изменения вносятся в целях улучшения транспортного обслуживания жителей отдалённых микрорайонов Забайкальский, Комушка, а также в связи с увеличением пути следования маршрута после переноса конечной остановки с Элеватора на ул. Октябрьская, 50, - пояснили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
С обновлённым графиком движения можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления Улан-Удэ в разделе «Транспорт» либо по телефону диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.
В Улан-Удэ по маршруту № 16 пустят дополнительный автобус
Общество, Фото:
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