Специалисты проконсультируют жителей республики по всем мерам соцподдержки
В Бурятии начала работу единая справочная служба «Наши дети». Жители смогут получить консультацию по всем мерам социальной поддержки, предоставляемым семьям с детьми в республике.
Специалисты в будние дни с 8.30 до 17.30 часов разъяснят порядок обращения за назначением, необходимый пакет документов и сроки выплаты пособий на детей, единовременной и ежемесячной выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей, регионального материнского (семейного) капитала, мер социальной поддержки детям-инвалидам на оплату жилья и коммунальных услуг.
- Это новшество даст возможность в одном месте узнать всё о выплатах семьям с детьми, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Кроме того, по данному телефону можно проконсультироваться о формах обслуживания детей в АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый», Центре развития детей «Аватар», РОО «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды».
Бесплатный номер единой справочной службы: 8-800-350-57-16
В Бурятии запустили справочную службу «Наши дети»
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