В Улан-Удэ пройдёт концерт бурятских народных песен

- Пополнить свой репертуар участники наших конкурсов, фольклорных коллективов могут песнями из электронной базы «Бурятские народные песни». База создана Республиканским центром народного творчества. В неё вошли старинные бурятские песни, записанные в фольклорных экспедициях по районам Бурятии, - рекомендует Дарима Дашиева, заведующая сектором бурятского фольклора РЦНТ.











В Улан-Удэ состоится гала-концерт бурятских народных песен «Алтан гургалдай» («Золотой соловей»). В концерте выступят победители республиканского конкурса исполнителей народных песен, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.Конкурс проходит один раз в два года. Каждый исполнитель представит на конкурс две разнохарактерных народных песни, причем одна из них исполняется a’capella, а вторая с сопровождением народного инструмента или ансамбля народных инструментов. Обязательные условия для всех конкурсантов: соответствие традициям локальной певческой культуры, не допускается использование фонограмм, не допускаются исполнители с профессиональным музыкальным образованием по специальности «Вокал». Конкурсные прослушивания пройдут в Колледже искусств имени Чайковского 17 марта.Лучшие исполнители конкурса выступят в большом концерте 18 марта в Бурятском театре драмы. А победители конкурса будут рекомендованы представлять республику в состязании певцов международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана - 2020» в Забайкальском крае.