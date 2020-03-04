Женщина не работала, но бухгалтер за неё получала зарплату
Житель Северобйкальска обратился в прокуратуру и попросил проверить исполнение бюджетного законодательства в деятельности одной из школ города.
Установлено, что в августе 2019 года в образовательное учреждение на должность заведующей хозяйством фиктивно трудоустроена родственница бухгалтера. Достоверно зная, что трудоустроенная фактически работать не будет, бухгалтер подписала за неё заявление о приёме на работу и трудовой договор. Заработная плата зачислялась на расчётный счёт бухгалтера.
На основании материалов прокурорской проверки межмуниципальным отделом МВД России «Северобайкальский» в отношении бухгалтера образовательного учреждения возбуждено уголовное дело за мошенничество. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии школьный бухгалтер фиктивно устроила родственницу
Общество, Фото:
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