В Бурятии школьный бухгалтер фиктивно устроила родственницу

Женщина не работала, но бухгалтер за неё получала зарплату



Житель Северобйкальска обратился в прокуратуру и попросил проверить исполнение бюджетного законодательства в деятельности одной из школ города.



Установлено, что в августе 2019 года в образовательное учреждение на должность заведующей хозяйством фиктивно трудоустроена родственница бухгалтера. Достоверно зная, что трудоустроенная фактически работать не будет, бухгалтер подписала за неё заявление о приёме на работу и трудовой договор. Заработная плата зачислялась на расчётный счёт бухгалтера.



На основании материалов прокурорской проверки межмуниципальным отделом МВД России «Северобайкальский» в отношении бухгалтера образовательного учреждения возбуждено уголовное дело за мошенничество. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

