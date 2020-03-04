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В Улан-Удэ парни украли куртки в магазине

В Улан-Удэ парни украли куртки в магазине
Общество,  Фото:pixabay.com
Один из юношей имеет условное осуждение

В Улан-Удэ 1 марта в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о краже в магазине одежды. Подозреваемых – двоих молодых людей 19 лет - на выходе из торговой точки остановили охранники. В рюкзаке у одного из посетителей обнаружили украденные куртки.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили злоумышленников в отдел полиции, вещи изъяты. Установлено, что, сговорившись, они решили совершить преступление: пока один из них следил за обстановкой, второй сложил две мужские куртки в рюкзак, и молодые люди направились к выходу.

Известно, что оба не учатся и не работают. Кроме того, один из них условно осуждён за наркопреступление.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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