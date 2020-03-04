В Улан-Удэ парни украли куртки в магазине

Один из юношей имеет условное осуждение



В Улан-Удэ 1 марта в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о краже в магазине одежды. Подозреваемых – двоих молодых людей 19 лет - на выходе из торговой точки остановили охранники. В рюкзаке у одного из посетителей обнаружили украденные куртки.



Сотрудники патрульно-постовой службы доставили злоумышленников в отдел полиции, вещи изъяты. Установлено, что, сговорившись, они решили совершить преступление: пока один из них следил за обстановкой, второй сложил две мужские куртки в рюкзак, и молодые люди направились к выходу.



Известно, что оба не учатся и не работают. Кроме того, один из них условно осуждён за наркопреступление.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

