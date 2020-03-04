В Бурятии школьное лесничество отметило 50-летний юбилей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Юных лесников наградили грамотами и вручили сувениры



В Заиграевском районе Бурятии состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 50-летия школьного лесничества «Берёзка». Воспитанники провели десятки исследовательских работ, сотни экологических акций, ими посажены тысячи деревьев.



- Празднование полувекового юбилея позволило участникам и гостям узнать об истории возникновения школьного лесничества, этапах его развития и жизни юных лесоводов. Члены школьного лесничества на протяжении многих лет активно участвовали в олимпиадах и конкурсах юных лесоводов. Кроме того, школьники активно принимают участие в мероприятиях по посадке лесных культур и помогают бороться с бытовым мусором в лесу, - сообщает пресс-служба Республиканского агентство лесного хозяйства.



Выпускники Шпалозаводской школы поступают в учебные заведения, связанные с лесным хозяйством. Для многих выпускников работа в лесном хозяйстве стала призванием и делом всей жизни.



- Шли годы. Менялись поколения школьников, но лесничество не угасло, а наоборот, развивалось и крепло, воспитывая у школьников любовь к природе родного края, - поделилась руководитель школьного лесничества «Берёзка», Вера Грабовская.



В торжественной обстановке школьников наградили грамотами, памятными сувенирами и ценными подарками.



Также ребята организовали выставку, на которой продемонстрировали свои достижения и наработки в теоретической и практической областях лесохозяйственной и природоохранной деятельности.





