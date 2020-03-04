Юных лесников наградили грамотами и вручили сувениры
В Заиграевском районе Бурятии состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 50-летия школьного лесничества «Берёзка». Воспитанники провели десятки исследовательских работ, сотни экологических акций, ими посажены тысячи деревьев.
- Празднование полувекового юбилея позволило участникам и гостям узнать об истории возникновения школьного лесничества, этапах его развития и жизни юных лесоводов. Члены школьного лесничества на протяжении многих лет активно участвовали в олимпиадах и конкурсах юных лесоводов. Кроме того, школьники активно принимают участие в мероприятиях по посадке лесных культур и помогают бороться с бытовым мусором в лесу, - сообщает пресс-служба Республиканского агентство лесного хозяйства.
Выпускники Шпалозаводской школы поступают в учебные заведения, связанные с лесным хозяйством. Для многих выпускников работа в лесном хозяйстве стала призванием и делом всей жизни.
- Шли годы. Менялись поколения школьников, но лесничество не угасло, а наоборот, развивалось и крепло, воспитывая у школьников любовь к природе родного края, - поделилась руководитель школьного лесничества «Берёзка», Вера Грабовская.
В торжественной обстановке школьников наградили грамотами, памятными сувенирами и ценными подарками.
Также ребята организовали выставку, на которой продемонстрировали свои достижения и наработки в теоретической и практической областях лесохозяйственной и природоохранной деятельности.
В Бурятии школьное лесничество отметило 50-летний юбилей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юных лесников наградили грамотами и вручили сувениры
Также девушкам вручили хризантемы
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике местами небольшой снег
Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Мунку-Сардык»
Один из концертов пройдёт в Улан-Удэ
Для этого нужно опубликовать в соцсетях комикс о 8 марта
На юге Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый 8 марта
Работы проходят в рамках подготовки к пожароопасному сезону
Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
У них одно «золото» и четыре «бронзы»
Это вызвано засветкой антенн солнцем
Завершающий этап мероприятия пройдёт на льду Байкала
Первое место досталось сборной Забайкалья
Сейчас идёт приём заявок и видеозаписей с декламацией выбранного произведения
Его результат составил 3 часа 55 минут 29 секунд