Также девушкам вручили хризантемы
Поздравлять подрастающее поколение накануне 23 февраля и 8 марта уже давно стало доброй традицией в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Шелеховскому району Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Защитникам Отечества дарили памятные подарки, а юным представительницам женского пола вручили символы весны – разноцветные хризантемы. Торжественный момент разделили с ними родители, которые поздравляли своих чад бурными аплодисментами.
- Завершая сегодняшнюю памятную для всех встречу, я ещё раз поздравляю вас с получением этого документа, а главное, с наступающим международным женским днём! Всем – побольше хороших, радостных моментов в жизни! - с такими словами обратился к присутствующим Евгений Арбатский, начальник ОМВД России по Шелеховскому району.
В Иркутской области 14-летним девушкам накануне 8 марта вручили паспорт
Общество, Фото:
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