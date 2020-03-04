В Иркутской области 14-летним девушкам накануне 8 марта вручили паспорт

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Также девушкам вручили хризантемы



Поздравлять подрастающее поколение накануне 23 февраля и 8 марта уже давно стало доброй традицией в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Шелеховскому району Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.



Защитникам Отечества дарили памятные подарки, а юным представительницам женского пола вручили символы весны – разноцветные хризантемы. Торжественный момент разделили с ними родители, которые поздравляли своих чад бурными аплодисментами.



- Завершая сегодняшнюю памятную для всех встречу, я ещё раз поздравляю вас с получением этого документа, а главное, с наступающим международным женским днём! Всем – побольше хороших, радостных моментов в жизни! - с такими словами обратился к присутствующим Евгений Арбатский, начальник ОМВД России по Шелеховскому району.







