В Бурятии обманутым дольщикам предложат компенсации

На компенсацию дольщики смогут рассчитывать в случае банкротства застройщика
В случае банкротства застройщика, дольщики смогут получить денежную компенсацию. Об этом заявил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин на очередном заседании комиссии по регулированию вопросов завершения проблемного долевого строительства.
Фонд защиты прав дольщиков даёт возможность самим участникам выбирать: достраивать проблемный дом или получить денежную компенсацию.
- Решение достраивать дом фактически принимает федеральный фонд, однако пострадавший участник долевого строительства может отказаться от своей квартиры и получить денежную компенсацию. То есть, по сути, фонд реализует принятое решение, - отметил министр, - при этом предусмотрено принятие отдельного решения в отношении каждого дома – например, по дому в высокой степени готовности граждане могут принять решение о достройке с привлечением застройщика, а по дому «на этапе котлована» — о получении денежного возмещения. Возмещение рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квадратного метра в новостройке.
Генеральный директор регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства Анатолий Бирюков подробнее рассказал о механизмах работы фонда. По его словам, в случае, если застройщик не выполняет обязательства по строительству многоквартирного дома, правительство Бурятии вправе ходатайствовать о процедуре банкротства застройщика в федеральном фонде защиты прав участников проблемного долевого строительства. После этого федеральный фонд подаёт заявление в Арбитражный суд республики с просьбой признать застройщика банкротом.
В случае положительного решения назначается независимая оценка для определения стоимости квадратного метра. Анатолий Бирюков отметил, что оценивать стоимость жилья могут только аккредитованные оценщики, а таких в России всего четыре. Далее стоимость квадратного метра будет оглашаться участникам долевого строительства, и уже дольщик будет принимать решение - ждать, когда фонд достроит дом, либо получить денежную компенсацию стоимости квадратного метра жилья.
- Здесь нужно отметить, что если участник долевого строительства покупал квартиру по цене, к примеру, 20 тысяч за квадратный метр, а независимая оценка установила цену в 64 тысячи за квадрат, участник получит денежную компенсацию в размере 64 тысячи за квадратный метр, - пояснил министр Николай Рузавин.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно всем проблемным застройщикам было объявлено, что если они не начнут работу, потеряют свой бизнес. В Улан-Удэ осталось девять проблемных новостроек.
В январе глава Бурятии Алексей Цыденов подписал ходатайство о рассмотрении возможности инициирования процедуры банкротства в отношении этих девяти застройщиков: ООО «ДомСтройКомплект», «Тамир», «Шэнэсен», «Сити-строй», «Промгражданстрой», «Бизнесинвест», «Универсал», «Регионжилстрой» и «Монолит». Данное ходатайство было удовлетворено. До конца марта 2020 года фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства направит в Арбитражный суд республики заявления о признании банкротами данных застройщиков.
У данных застройщиков ещё есть время разработать дорожную карту и показать свою финансовую состоятельность для достройки многоквартирных домов, в противном случае застройщики просто потеряют свой бизнес.
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На компенсацию дольщики смогут рассчитывать в случае банкротства застройщика
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