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Молодёжь приглашают к участию во всероссийском флешмобе

Молодёжь приглашают к участию во всероссийском флешмобе
Общество,  Фото:pixabay.com
Для этого нужно опубликовать в соцсетях комикс о 8 марта

В преддверии международного женского дня среди всей молодёжи России проводится интернет-флешмоб.

Молодые люди любого возраста из любого региона страны, состоящие в студенческих клубах, со 2 по 8 марта могут принять участие в акции «Самая-самая». Для этого нужно опубликовать в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хештегами флешмоба #НЛСКадр, #НЛСК, #вамлюбимые комикс из 4 кадров, так или иначе относящийся к празднику 8 Марта, или показывающий, кто для участников та «Самая-самая». Обязательное условие участия – быть подписанным на страницы Национальной лиги студенческих клубов в соцсетях.

Ежедневно, с 3 по 7 марта (с 12:00 до 23:59 по московскому времени), в социальных сетях Лиги будет определяться фаворит дня среди фото участников. Работы принимаются до 6 марта 12:00 (по московскому времени), 7 марта состоится финальное голосование, которое определит лучшего, а 8 марта будет объявлен победитель конкурса.

Создатель самого лучшего произведения будет рекомендован к участию во всероссийском образовательном молодёжном форуме «Территория смыслов», а также получит сюрприз-бокс от команды НЛСК. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

Справка

Национальная лига студенческих клубов – экосреда, которая реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач указа президента Российской Федерации.

Всего в федеральный проект «Социальная активность» вошло три проекта Росмолодёжи: Национальная лига студенческих клубов, дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных», единое студенческое мобильное приложение «On Russia».
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Для этого нужно опубликовать в соцсетях комикс о 8 марта
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