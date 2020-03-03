Улан-удэнцев зовут на фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

Вход свободный
6 марта в 18:30 в музее истории Улан-Удэ пройдёт киновечер. Горожанам покажут фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Это режиссёрский дебют сценариста Чарли Кауфмана, снятый в 2008 году. Премьера фильма состоялась на 61-м Каннском кинофестивале 23 мая 2008 года.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 16+
Новая дата будет сообщена дополнительно
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