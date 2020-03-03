В Бурятии танкисты отрабатывают новую методику стрельбы

Экспериментальные заезды проходят на полигоне Бурдуны
В экспериментальных заездах на полигоне Бурдуны в Бурятии принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения Восточного военного округа.
Особенностью занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами.
Так, танкисты совершенствуют свою меткость при стрельбе с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением манёвра на запасную позицию.
Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200м.
При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, на каком фланге и на какой дистанции появится очередная мишень.
Помимо этого, танкисты уничтожают движущиеся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированной техники.
Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а усовершенствованные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.
Тактико-огневое упражнение стрельб проводится для обучения экипажей умелому и эффективному применению вооружения боевых машин в современном бою, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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