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03 Марта

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В Бурятии танкисты отрабатывают новую методику стрельбы

В Бурятии танкисты отрабатывают новую методику стрельбы
Общество, 
Экспериментальные заезды проходят на полигоне Бурдуны

В экспериментальных заездах на полигоне Бурдуны в Бурятии принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Особенностью занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами.

Так, танкисты совершенствуют свою меткость при стрельбе с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением манёвра на запасную позицию.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, на каком фланге и на какой дистанции появится очередная мишень.

Помимо этого, танкисты уничтожают движущиеся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированной техники.

Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а усовершенствованные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.

Тактико-огневое упражнение стрельб проводится для обучения экипажей умелому и эффективному применению вооружения боевых машин в современном бою, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.


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