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В Забайкалье проводят профилактические выжигания сухой растительности

В Забайкалье проводят профилактические выжигания сухой растительности
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы проходят в рамках подготовки к пожароопасному сезону

В Забайкальском крае проводятся профилактические контролируемые выжигания сухой растительности в рамках подготовки к пожароопасному сезону для снижения природной пожарной опасности и ограничения распространения лесных пожаров на землях лесного фонда региона. Работы выполняет подведомственное учреждение минприроды Забайкальского края – Забайкаллесхоз.

По информации ведомства, 3 марта проводятся контролируемые профилактические отжиги на землях сельских поселений, Новая Кука, мкр. Забайкальской птицефабрики (западная сторона), территория земель сельского поселения «Старая Кука» (западная сторона), территория земель ст. Лесная (восточная сторона), территория земель сельского поселения «Жипковщина» (восточная сторона).

Министерство природных ресурсов Забайкальского края напоминает, что запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соответствии с нарушением правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, прилегающих к лесным насаждениям, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физические лица от 2000 рублей до 4000 рублей, на юридические и должностные лица – до одного миллиона рублей.
Забайкальский край минприроды пожарная безопасность
 
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