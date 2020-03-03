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В марте возможны перебои цифрового телесигнала

В марте возможны перебои цифрового телесигнала
Общество,  Фото:pixabay.com
Это вызвано засветкой антенн солнцем

В этом году засветки антенн солнцем в России приходятся на период с 21 февраля по 16 марта. Они могут вызвать затруднения с приёмом цифрового сигнала.

Сезонное явление, когда солнце, спутник связи и приёмная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Оказавшись в таком положении с солнцем, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника связи и солнечный сигнал, далее передаёт его на антенны телезрителей.

На экране телевизора сигнал солнца выглядит как помехи, «шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на совсем короткое время от 5 до 20 минут. Российские телевизионные и радиовещательные сети тщательно готовится к интерференции и минимизирует её влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

В этом году интерференция в России приходится на период с 21 февраля по 16 марта. Для каждой конкретной передающей станции время её начала и окончания рассчитывается с точностью до минуты. График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населённом пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в кабинете телезрителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Забайкальский край цифровое телевещание Бурятия Иркутская область
 
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