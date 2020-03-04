По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике местами небольшой снег
Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 20-25, местами 26-31, по югу и юго-западу при облачности 14-19, днём 2-7 мороза, местами по югу и юго-западу до 3 тепла, по северным районам до 12 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днём 5-7 мороза.
В Улан-Удэ днём 5-7 мороза
Общество, Фото:
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