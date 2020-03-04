В Улан-Удэ днём 5-7 мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике местами небольшой снег



Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 20-25, местами 26-31, по югу и юго-западу при облачности 14-19, днём 2-7 мороза, местами по югу и юго-западу до 3 тепла, по северным районам до 12 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днём 5-7 мороза.

