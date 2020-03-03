В Бурятии родители забывают про своих смертельно больных детей

В Бурятии заявили, что необходимо менять подходы к длительной паллиативной помощи детям в стационаре.
- К сожалению, во врачебной практике слишком часты случаи, когда дети и медработники остаются одни в своей борьбе с болезнью. Конечно, врачи и медсёстры рядом, но они не могут заменить родителей. Наукой доказано, что дети даже в утробе матери чувствуют её. И тепло родного человека помогает ребёнку преодолевать трудности и болезни. В уходе за тяжелобольными детьми необходимо увеличить роль родителей, - пояснили в минздраве Бурятии.
Сегодня двое малышей с неизлечимыми заболеваниями постоянно находятся в больнице, её стены уже стали родными для них. В детской больнице на улице Модогоева они находятся большую часть своей жизни – дольше двух лет. Родители посещают деток всё реже.
Некоторым малышам повезло больше, их мамы и папы учатся уходу за своим ребёнком с помощью врачей и забирают их домой.
- Даже самые тяжелобольные дети понимают и чувствуют одиночество. Мы хотим, чтобы у каждого малыша был дом, где его ждут, - заключили в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно медики выходили девочку, рождённую весом 500 граммов и длиной тела с шариковую ручку.