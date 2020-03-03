Объявлены победители фотоконкурса
Подведены итоги фотоконкурса «Зимний Байкал» от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Всего в конкурсе участвовало около 30 человек. Победителями стали Сергей Дудаков, Алексей Дьячков и Татьяна Дубровина.
Уже совсем скоро для победителей будет организован специальный фототур на зимний Байкал.
- Участники конкурса, которые не вошли в призовую тройку, — не отчаивайтесь! Для вас подготовлен отдельный набор подарков, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Три человека выиграли фототур на зимний Байкал
Общество, Фото:
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