Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
2 марта в Иркутском театре юного зрителя имени Александра Вампилова подвели итоги фестиваля патриотической песни «Февральский ветер 2020», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава!». Участников мероприятия приветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
В отборочных этапах городского фестиваля патриотической инсценированной песни «Февральский ветер» приняли участие 124 коллектива. Всего в нём приняли участие 2717 обучающихся образовательных организаций и воспитанников детских садов.
По итогам работы отборочных этапов жюри было отобрано для участия в гала-концерте фестиваля 23 коллектива. В финал прошли следующие образовательные организации: детские сады №№ 114, 141, 188; СОШ №№ 1, 7, 11, 12, 19, 20, 31, 38, 40, 47, 65, 69, 73, 76; лицей-интернат №1, лицей №1, лицей ИГУ, Дворец творчества г. Иркутска, ЦДТ «Октябрьский», ДДТ №2.
Конкурс проводится в городе с 1990 года в целях усиления военно-патриотического, нравственного воспитания и гражданского самосознания детей и молодёжи, создания благоприятной среды и условий для развития молодых талантов, их творческого потенциала, выявления и поддержки одаренных молодых певцов, а также повышения значимости патриотической песни в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни
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