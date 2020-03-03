 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Марта

02 Марта

Популярное

В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни

В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2 марта в Иркутском театре юного зрителя имени Александра Вампилова подвели итоги фестиваля патриотической песни «Февральский ветер 2020», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава!». Участников мероприятия приветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

В отборочных этапах городского фестиваля патриотической инсценированной песни «Февральский ветер» приняли участие 124 коллектива. Всего в нём приняли участие 2717 обучающихся образовательных организаций и воспитанников детских садов.

По итогам работы отборочных этапов жюри было отобрано для участия в гала-концерте фестиваля 23 коллектива. В финал прошли следующие образовательные организации: детские сады №№ 114, 141, 188; СОШ №№ 1, 7, 11, 12, 19, 20, 31, 38, 40, 47, 65, 69, 73, 76; лицей-интернат №1, лицей №1, лицей ИГУ, Дворец творчества г. Иркутска, ЦДТ «Октябрьский», ДДТ №2.

Конкурс проводится в городе с 1990 года в целях усиления военно-патриотического, нравственного воспитания и гражданского самосознания детей и молодёжи, создания благоприятной среды и условий для развития молодых талантов, их творческого потенциала, выявления и поддержки одаренных молодых певцов, а также повышения значимости патриотической песни в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
фестиваль Музыкальный конкурс Музыкальный фестиваль Иркутск 75 лет Победы патриотическое воспитание дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В марте возможны перебои цифрового телесигнала
В марте возможны перебои цифрового телесигнала
Общество, 03.03.2020
Это вызвано засветкой антенн солнцем
В Иркутской области начался фестиваль «СтудЗима-2020»
В Иркутской области начался фестиваль «СтудЗима-2020»
Общество, 03.03.2020
Завершающий этап мероприятия пройдёт на льду Байкала
Аэробистки Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве ДФО
Аэробистки Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 03.03.2020
Первое место досталось сборной Забайкалья
В Забайкалье стартовал патриотический фестиваль-конкурс чтецов
В Забайкалье стартовал патриотический фестиваль-конкурс чтецов
Общество, 03.03.2020
Сейчас идёт приём заявок и видеозаписей с декламацией выбранного произведения
Байкальский ледовый марафон выиграл москвич
Байкальский ледовый марафон выиграл москвич
Общество, 03.03.2020
Его результат составил 3 часа 55 минут 29 секунд
В Бурятии переносится конкурс «Баатар. Дангина»
В Бурятии переносится конкурс «Баатар. Дангина»
Общество, 03.03.2020
Новая дата будет сообщена дополнительно
В Улан-Удэ переиздали книгу старинных бурятских благопожеланий
В Улан-Удэ переиздали книгу старинных бурятских благопожеланий
Общество, 03.03.2020
Второе издание «Үреэл тогтохо болтогой!» появилось благодаря дочери автора Сергея Бабуева  
В Бурятии обманутым дольщикам предложат компенсации
В Бурятии обманутым дольщикам предложат компенсации
Общество, 03.03.2020
На компенсацию дольщики смогут рассчитывать в случае банкротства застройщика
В Бурятии танкисты отрабатывают новую методику стрельбы
В Бурятии танкисты отрабатывают новую методику стрельбы
Общество, 03.03.2020
Экспериментальные заезды проходят на полигоне Бурдуны
В Улан-Удэ представят премьеру спектакля «Сто йен за услугу»
В Улан-Удэ представят премьеру спектакля «Сто йен за услугу»
Общество, 03.03.2020
Это постановка по пьесе крупнейшего японского драматурга Минору Бэцуяку
В Бурятии военные отразили «атаки террористов»
В Бурятии военные отразили «атаки террористов»
Общество, 03.03.2020
В республике прошла тренировка подразделений антитеррора
В Бурятии встретили чемпиона Азии по борьбе Арсалана Будажапова
В Бурятии встретили чемпиона Азии по борьбе Арсалана Будажапова
Общество, 03.03.2020
Арсалан Будажапов выступал за сборную Кыргызстана
В Бурятии родители забывают про своих смертельно больных детей
В Бурятии родители забывают про своих смертельно больных детей
Общество, 03.03.2020
Малыши в одиночестве проходят лечение, которое длится годами  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^