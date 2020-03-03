Коронавирус закрыл жителям Бурятии полёты в Монголию

Из-за коронавируса приостановлены авиарейсы из Иркутска и Улан-Удэ в Монголию



Монголия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 3 по 11 марта приостановила полёты из Иркутска и Улан-Удэ в Улан-Батор. Об этом сообщило агентство «Монголия сейчас».



В аэропорту «Байкал» «Байкал-Daily» подтвердили отмену авиарейсов до Улан-Батора.



- У нас отменились два рейса Улан-Удэ – Улан-Батор – Улан-Удэ 5 и 8 марта. С 11 марта мы планируем, что рейсы возобновятся, - прокомментировал коммерческий директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 64 странах, помимо Китая. В самом Китае зафиксировали более 80,1 тыс. заболевших, 2943 человека умерли. Всего в мире заболели более 90 тыс. человек.

