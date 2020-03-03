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В Бурятии артиллеристы приступили к боевым стрельбам

В Бурятии артиллеристы приступили к боевым стрельбам
Общество, 
В стрельбах задействовано около двух тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной техники

В рамках интенсивной подготовки частей и подразделений ракетных войск и артиллерии в Бурятии, стартовали полевые занятия по управлению огнём. Также состоится целый ряд боевых стрельб с расчётами и экипажами огневых средств поражения.

В течение месяца расчёты ствольной артиллерии, в том числе самоходных установок «Акация», МСТА-С, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» будут разведывать цели, наносить огневые удары по заданным и не запланированным целям. Помимо этого, в боевых стрельбах принимают участие миномётные расчёты мотострелковых подразделений.

Особо нужно отметить работу расчётов противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет», на современной гусеничной базе БМП-3. Оператору достаточно обнаружить цель в радиусе действия комплекса, взять её на сопровождение, произвести пуск, и переключиться на другой объект поражения. Возможности комплекса позволяют уничтожать до 16 бронеобъектов и танков противника одним боезапасом. Ещё одним из достоинств «Корнета» является решение задач по уничтожению воздушных целей; он способен уничтожать не только вертолёты и «беспилотники», но и штурмовики условного противника.

В общей сложности в боевых стрельбах задействовано около двух тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной техники, спланировано порядка 50 боевых стрельб различного уровня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие
 
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