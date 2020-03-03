Юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля

Один из концертов пройдёт в Улан-Удэ
Юбилейный XV международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» откроется в Иркутске 10 апреля. Об этом на пресс-конференции, посвящённой проведению фестиваля, рассказала заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.
- Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» стал знаковым событием в культурной жизни Иркутской области. Он является одним из самых масштабных фестивалей джазовой музыки. И я очень рада, что с каждым годом в рамках фестиваля проводятся различные мероприятия, которые, непременно, приобщают еще больше людей к музыкальному искусству. Я уверена, что юбилейный фестиваль будет ярким, в нём примут участие мировые звезды, – заявила Олеся Полунина.
По традиции в день открытия в Иркутске состоится джаз-парад. Участники пройдут через 130 квартал, затем в ТРК «Модный квартал», где состоится анонсирующий джазовый концерт. Участие в мероприятии примут гости фестиваля, а также музыканты из Иркутска. Начало шествия в 17:00 от памятника Бабру (6+).
11 апреля на базе детской школы искусств №5 пройдёт прослушивание для участников конкурса молодых исполнителей «Джаз на Байкале Junior» (6+). Мероприятие открытое, желающие могут послушать музыкантов бесплатно. Стоит отметить, что приём заявок на участие в конкурсном отборе 12-го фестиваля-конкурса «Джаз на Байкале Junior» продолжается до 10 марта. Фестиваль-конкурс проводится в трех возрастных группах: младшая 7-12 лет, средняя 13-17 лет, старшая 18-25 лет. Выступление участников проводится по шести номинациям. Это инструментальное соло, джазовый вокал-соло, эстрадно-джазовый вокал-соло, инструментальные ансамбли, джазовые вокальные ансамбли и оркестры. Как отмечают организаторы конкурса, уже подано более 50 заявок.
В жюри конкурса традиционно входят мэтры современной сцены в сфере джаза и импровизации. В 2020 году ими стали: Анна Бутурлина – известная джазовая певица, озвучившая главную героиню серии мультфильмов «Холодное сердце» Эльзу, участники «Lrk Trio» (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов) – одного из самых ярких российских джазовых коллективов, Кирилл Мошков – известный музыкальный обозреватель, главный редактор портала «jazz.ru» и Наталья Лихошерст – любимая иркутянами солистка ансамбля «Доктор Джаз». Председателем жюри выбран Алекс Нахимовский – виртуозный пианист из США, принимавший участие еще в самом первом фестивале «Джаз на Байкале».
12 апреля в Иркутской областной детской школе искусств пройдут бесплатные мастер-классы от членов жюри конкурса, лекция Кирилла Мошкова о джазе в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского, а также благотворительный концерт «У добра нет границ» с участием квартета Анны Бутурлиной (6+).
Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области, 13 апреля в 13:00 состоится торжественное награждение участников конкурса «Джаз на Байкале Junior». В 19:00 начнётся гала-концерт XV международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», на котором будет представлено современное многообразие джазовых стилей (6+).
Помимо Иркутска, музыкальными площадками станут Ангарск и Байкальск. Также один из концертов фестиваля пройдёт в Бурятии – 14 апреля виолончелист Ян Максин вновь посетит Улан-Удэ (16+).
Юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля
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