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Иркутская область стала самым заснеженным регионом на переходе Хабаровск-Москва

Иркутская область стала самым заснеженным регионом на переходе Хабаровск-Москва
Общество, 
Высота снежного покрова на маршруте составляет около 40 сантиметров

Участники уникального пеше-лыжного перехода Хабаровск-Москва достигли Иркутской области. Иркутская область стала самым заснеженным регионом, из пяти по которым двигаются военнослужащие Восточного военного округа. По словам самих спортсменов, высота снежного покрова на маршруте в среднем около 40 сантиметров. Современное спортивное снаряжение позволяет легко двигаться по снегу.

Самым малоснежным регионом стал Забайкальский край. Из-за отсутствия снега военнослужащим приходилось корректировать маршрут и передвигаться по замёрзшим руслам рек.

Участники перехода стартовали 28 января из Хабаровского края. Они прошли Еврейскую автономную область, Амурскую область, Забайкальский край, Республику Бурятия. Сейчас военнослужащие идут по территории Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля участники перехода Хабаровск-Москва достигли Байкала и восхитились красотой уникального озера.
военнослужащие
 
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