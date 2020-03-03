 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Марта

02 Марта

Популярное

Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов

Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Город Кяхта»
На юге Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый 8 марта

1 марта в Кяхте состоялся городской турнир по настольному теннису среди женщин, посвящённый Международному женскому дню, на призы городского совета депутатов. В соревнованиях в спорткомплексе «Олимп» приняли участие женщины из трудовых коллективов города в двух возрастных группах: 18-35 лет и 36 лет и старше.

На 7 теннисных столах сразились спортсменки из 13 организаций и учреждений: БРТСиПТ, детский сад №5 «Ёлочка», детский сад №7 «Солнышко», детский сад №76 «Звёздочка», Кяхтинская СОШ №2, Кяхтинская ЦРБ, «Кяхтинские вести», Кяхтинский краеведческий музей имени академика В. А. Обручева, Кяхтинское РУО, МБУ «Городское хозяйство», Медицинский колледж, ОСЗН по Кяхтинскому району, Почта России. Соревнования прошли по действующим правилам федерации настольного тенниса.

По результатам игр в возрастной группе «18–35 лет» победу одержала Юлия Цыремпилова, представляющая Кяхтинскую ЦРБ. Второе место заняла Надежда Цыденова (детский сад № 7 «Солнышко»). Третьей стала Ольга Курбатова (Кяхтинская ЦРБ).

Среди спортсменок возрастной группы «36 лет и старше» первое место завоевала Туяна Буянтуева из ОСЗН по Кяхтинскому району. Второе место досталось Данаре Лодоевой (Кяхтинская СОШ №2). На третьем месте оказалась Татьяна Жутова (детский сад №76 «Звёздочка»).

Победители в своих возрастных группах получили грамоты, денежные призы, бронзовые, серебряные, золотые медали. Также за волю к победе дипломом и специальным призом была награждена Ольга Юмтарова (Медицинский колледж). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Город Кяхта».
спорт настольный теннис турнир Кяхта Бурятия женщины
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экстремалы Бурятии разыграют в Саянах «Кубок Победы»
Экстремалы Бурятии разыграют в Саянах «Кубок Победы»
Общество, 03.03.2020
Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Мунку-Сардык»
Юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля
Юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля
Общество, 03.03.2020
Один из концертов пройдёт в Улан-Удэ
Молодёжь приглашают к участию во всероссийском флешмобе
Молодёжь приглашают к участию во всероссийском флешмобе
Общество, 03.03.2020
Для этого нужно опубликовать в соцсетях комикс о 8 марта
Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов
Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов
Общество, 03.03.2020
На юге Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый 8 марта
В Забайкалье проводят профилактические выжигания сухой растительности
В Забайкалье проводят профилактические выжигания сухой растительности
Общество, 03.03.2020
Работы проходят в рамках подготовки к пожароопасному сезону
В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни
В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни
Общество, 03.03.2020
Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В марте возможны перебои цифрового телесигнала
В марте возможны перебои цифрового телесигнала
Общество, 03.03.2020
Это вызвано засветкой антенн солнцем
В Иркутской области начался фестиваль «СтудЗима-2020»
В Иркутской области начался фестиваль «СтудЗима-2020»
Общество, 03.03.2020
Завершающий этап мероприятия пройдёт на льду Байкала
Аэробистки Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве ДФО
Аэробистки Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 03.03.2020
Первое место досталось сборной Забайкалья
В Забайкалье стартовал патриотический фестиваль-конкурс чтецов
В Забайкалье стартовал патриотический фестиваль-конкурс чтецов
Общество, 03.03.2020
Сейчас идёт приём заявок и видеозаписей с декламацией выбранного произведения
Байкальский ледовый марафон выиграл москвич
Байкальский ледовый марафон выиграл москвич
Общество, 03.03.2020
Его результат составил 3 часа 55 минут 29 секунд
В Бурятии переносится конкурс «Баатар. Дангина»
В Бурятии переносится конкурс «Баатар. Дангина»
Общество, 03.03.2020
Новая дата будет сообщена дополнительно
В Улан-Удэ переиздали книгу старинных бурятских благопожеланий
В Улан-Удэ переиздали книгу старинных бурятских благопожеланий
Общество, 03.03.2020
Второе издание «Үреэл тогтохо болтогой!» появилось благодаря дочери автора Сергея Бабуева  
В Бурятии обманутым дольщикам предложат компенсации
В Бурятии обманутым дольщикам предложат компенсации
Общество, 03.03.2020
На компенсацию дольщики смогут рассчитывать в случае банкротства застройщика

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^