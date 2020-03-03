Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Город Кяхта»

На юге Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый 8 марта



1 марта в Кяхте состоялся городской турнир по настольному теннису среди женщин, посвящённый Международному женскому дню, на призы городского совета депутатов. В соревнованиях в спорткомплексе «Олимп» приняли участие женщины из трудовых коллективов города в двух возрастных группах: 18-35 лет и 36 лет и старше.



На 7 теннисных столах сразились спортсменки из 13 организаций и учреждений: БРТСиПТ, детский сад №5 «Ёлочка», детский сад №7 «Солнышко», детский сад №76 «Звёздочка», Кяхтинская СОШ №2, Кяхтинская ЦРБ, «Кяхтинские вести», Кяхтинский краеведческий музей имени академика В. А. Обручева, Кяхтинское РУО, МБУ «Городское хозяйство», Медицинский колледж, ОСЗН по Кяхтинскому району, Почта России. Соревнования прошли по действующим правилам федерации настольного тенниса.



По результатам игр в возрастной группе «18–35 лет» победу одержала Юлия Цыремпилова, представляющая Кяхтинскую ЦРБ. Второе место заняла Надежда Цыденова (детский сад № 7 «Солнышко»). Третьей стала Ольга Курбатова (Кяхтинская ЦРБ).



Среди спортсменок возрастной группы «36 лет и старше» первое место завоевала Туяна Буянтуева из ОСЗН по Кяхтинскому району. Второе место досталось Данаре Лодоевой (Кяхтинская СОШ №2). На третьем месте оказалась Татьяна Жутова (детский сад №76 «Звёздочка»).



Победители в своих возрастных группах получили грамоты, денежные призы, бронзовые, серебряные, золотые медали. Также за волю к победе дипломом и специальным призом была награждена Ольга Юмтарова (Медицинский колледж). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Город Кяхта».

