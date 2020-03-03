Новая дата будет сообщена дополнительно
Межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина», финал которого должен был состояться в Улан-Удэ 10 марта, переносится на неопределённую дату. Точная дата и место проведения будут сообщены дополнительно.
Перенос связан с продолжающимся запретом в республике на массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием детей. Об этом информирует пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Улан-Удэ также был отменён международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open» на призы главы Бурятии.
В Бурятии переносится конкурс «Баатар. Дангина»
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