Вскоре Хосе Пахарес завершит своё путешествие по России
Испанский путешественник Хосе Пахарес добрался до Байкала. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале. Как сообщал «Байкал-Daily», иностранец отправился из Магадана в Иркутск на велосипеде. Завершить своё путешествие он планирует добраться к 20 марта. Всего же он должен преодолеть более пяти тысяч километров.
Часть пути путешественник преодолел на поезде. Таким образом он ускорился, чтобы успеть покинуть Россию до окончания срока действия визы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели Хосе был в Улан-Удэ. Здесь он сфотографировался с памятником Владимиру Ленину и покатался на трамваях. Видео он также выложил в Сеть.
Это уже вторая попытка Хосе Пахареса добраться до Байкала. В 2018 году он получил обморожение после ночёвки в палатке по пути к озеру.
В декабре прошлого года вновь начал своё путешествие. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в посёлках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.
Испанский велосипедист добрался до Байкала
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