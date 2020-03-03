Участковый уполномоченный полиции будет принимать граждан каждый четверг
27 февраля на избирательном округе № 27 состоялось совещание с руководителями ОВД Октябрьского района по Улан-Удэ. Обсудили вопрос организации приёма жителей микрорайонов Новая Комушка, «Радужный» и «Перспектива» участковым уполномоченным полиции.
Принято решение организовать приём граждан участковым уполномоченным полиции каждый четверг с 17:00 до 19:00 часов по адресу ул. Северная, 92, в здании ТОС «Новая Комушка».
В Улан-Удэ на Новой Комушке организуют приём участкового
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