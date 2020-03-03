В Улан-Удэ на Новой Комушке организуют приём участкового

Участковый уполномоченный полиции будет принимать граждан каждый четверг



27 февраля на избирательном округе № 27 состоялось совещание с руководителями ОВД Октябрьского района по Улан-Удэ. Обсудили вопрос организации приёма жителей микрорайонов Новая Комушка, «Радужный» и «Перспектива» участковым уполномоченным полиции.



Принято решение организовать приём граждан участковым уполномоченным полиции каждый четверг с 17:00 до 19:00 часов по адресу ул. Северная, 92, в здании ТОС «Новая Комушка».







