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03 Марта

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В Бурятии растёт заболеваемость ОРВИ

В Бурятии растёт заболеваемость ОРВИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты сообщили о сезонном подъёме ОРВИ

В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Небольшие превышения показателей республиканского эпидпорога по заболеваемости зарегистрированы в двух районах – Северо-Байкальском и Селенгинском.

Всего за одну только девятую неделю (24 февраля – 1 марта) зарегистрировано около трёх тысяч случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога в 2,4 раза

- В Улан-Удэ заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 35%. В отдельных возрастных группах превышений эпидпорогов также не зарегистрировано, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.

В республике сохраняет своё действие запрет на массовые мероприятия для детей и с участием детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за сложной эпидемиологической ситуации в Улан-Удэ отменили международный турнир «Baikal Open», который должен был пройти с 5 по 7 марта.

Чуть более двух недель школы Улан-Удэ были закрыты на карантин. Ученики вышли на занятия 26 февраля.
ОРВИ
 
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