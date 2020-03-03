Специалисты сообщили о сезонном подъёме ОРВИ
В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Небольшие превышения показателей республиканского эпидпорога по заболеваемости зарегистрированы в двух районах – Северо-Байкальском и Селенгинском.
Всего за одну только девятую неделю (24 февраля – 1 марта) зарегистрировано около трёх тысяч случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога в 2,4 раза
- В Улан-Удэ заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 35%. В отдельных возрастных группах превышений эпидпорогов также не зарегистрировано, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
В республике сохраняет своё действие запрет на массовые мероприятия для детей и с участием детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за сложной эпидемиологической ситуации в Улан-Удэ отменили международный турнир «Baikal Open», который должен был пройти с 5 по 7 марта.
Чуть более двух недель школы Улан-Удэ были закрыты на карантин. Ученики вышли на занятия 26 февраля.
В Бурятии растёт заболеваемость ОРВИ
Общество, Фото:
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