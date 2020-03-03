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В Бурятии хотят учредить медаль имени Алдара Цыденжапова

В Бурятии хотят учредить медаль имени Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители Алдара Цыденжапова уже дали своё согласие

В Бурятии планируют учредить республиканскую медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова. Об этом сообщил зампред правительства республики Баир Цыренов.

- В пятницу на очередном заседании правительства под председательством главы Алексея Самбуевича Цыденова представил проект закона «О внесении изменений в закон «О государственных наградах РБ». Он включил в себя, в частности, учреждение республиканской медали имени Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова. Инициативу учреждения такой награды проявили общественники, минспорта РБ, депутаты Народного Хурала, - написал он в Facebook.

«Хотя Алдар не уроженец республики, у нас о его подвиге хорошо знают и чтут его», добавил Баир Цыренов.

Также он отметил, что вопрос согласован с администрацией Забайкальского края и Агинского округа. Получено согласие родителей Алдара.

- В апреле вопрос будет вынесен на сессию Народного Хурала. И после одобрения и подписания соответствующего указа будет такая награда для отличившихся, особо смелых и мужественных. За личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, - заключил Баир Цыренов.

Справка:

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В селе Селендума Селенгинского района Бурятии и в Улан-Удэ установлены памятники Алдару.

Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское в Забайкальском крае. Именем героя также названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.

Его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ.



медаль Алдар Цыденжапов
 
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