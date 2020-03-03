 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Марта

02 Марта

Популярное

Ольга Жигмитова исполнит заглавную партию в опере «Кармен»

Ольга Жигмитова исполнит заглавную партию в опере «Кармен»
Общество, 
На сцене Бурятского театра оперы и балета выступит звёздный состав

17 марта в Бурятском театре опера и балета покажут спектакль «Кармен» (12+) Жоржа Бизе, заглавную партию в котором исполнит заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова.

Также на сцене выступит звёздный состав: партию Дона Хозе исполнит Дагвадорж Даваа, партию Микаэлы — Самбуу Батчимэг, а для исполнения партии Эскамильо в Улан-Удэ приглашен солист Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Энхбат Тувшинжаргал.

Сюжет оперы заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме, написанной в 1845 году. Премьера «Кармен» состоялась в Париже 3 марта 1875 года и успеха не имела. Автора обвинили в безнравственности: свободное проявление чувств героев — простых людей из народа — претило ханжеской буржуазной морали.

Однако если в 1876 году «Кармен» надолго исчезла из репертуара парижских театров, то за рубежом — в Вене, Петербурге и многих других городах Европы ее успех был поистине триумфальным.

«Кармен» — один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Глубоко правдив драматизм столкновений и конфликтов. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы. Сила оптимизма «Кармен» — в неразрывной внутренней связи героев и народа.

Оперная дива Ольга Жигмитова, которая исполнит партию Кармен, участвовала в концерте, приуроченном празднованию Сагаалгана в Кремле. Певица поразила московских зрителей исполнением композиции Сарантуи Жалцановой и стала олицетворением «Стихии Земли». Ее выступление также украсили танцоры театра современного танца «Угол зрения».

21 февраля певица дала сольный концерт на сцене Зеркального зала Москонцерта. Ольга Жигмитова исполнила самые знаменитые арии и представила разнообразную программу от Моцарта до Верди.

Также в концерте приняли участие Нина Деменштейн (сопрано), лауреат международного конкурса «Baltic stars» в Нарве, Дмитрий Даниленко (тенор), обладатель Гран-при международного фестиваля-конкурса «Славянский базар», обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиада 2008», обладатель Гран-при VI международного конкурса «Музы мира». А также Александр Шайкин (рояль), лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, и Анатолий Ольшанский (гитара) из Вены, создатель Гран-гитары.


оперное искусство театр оперы и балета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Артист Жаргал Бадмаев посвятил клип памяти отца
Артист Жаргал Бадмаев посвятил клип памяти отца
Общество, 03.03.2020
Режиссёр театра «Байкал» Жаргал Бадмаев представил трогательный клип на известную бурятскую песню
У экс-главы Бурятии родилась ещё одна внучка
У экс-главы Бурятии родилась ещё одна внучка
Общество, 03.03.2020
Внучка Вячеслава Наговицына появилась на свет в день его рождения
В Бурятию с патриотической акцией прибыли пограничники ФСБ
В Бурятию с патриотической акцией прибыли пограничники ФСБ
Общество, 03.03.2020
Акция «Беречь Отчизну — долг и честь!» стартовала с возложения цветов к памятнику Николаю Петрову. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Турнир по борьбе на призы главы Бурятии отменили
Турнир по борьбе на призы главы Бурятии отменили
Общество, 03.03.2020
Международный турнир «Baikal Open» должен был собрать борцов из 16 стран мира
Жительница Бурятии помогала искать украденную ею шкатулку
Жительница Бурятии помогала искать украденную ею шкатулку
Общество, 03.03.2020
Девушка стащила шкатулку и сдала драгоценности в ломбард
В Бурятии работникам ООО «Дулаан» задерживали зарплату
В Бурятии работникам ООО «Дулаан» задерживали зарплату
Общество, 03.03.2020
Прокуратура наказала руководителя организации
Житель Бурятии хранил дома собранную коноплю
Житель Бурятии хранил дома собранную коноплю
Общество, 03.03.2020
За незаконное хранение наркотиков мужчину приговорили к лишению свободы
В Бурятии тёплая без осадков погода
В Бурятии тёплая без осадков погода
Общество, 03.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике без осадков
Бурятия примет первый фестиваль индийского танца
Бурятия примет первый фестиваль индийского танца
Общество, 02.03.2020
В нём примут участие лучшие творческие коллективы республики
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 02.03.2020
Лыжные гонки в Кабанском районе станут 6 этапом кубка РБ
В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
Общество, 02.03.2020
В рамках мероприятия состоится сбор информации о фронтовых артистах
В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели
В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели
Общество, 02.03.2020
В Тарбагатайском районе прошёл турнир по спортивному туризму
Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Общество, 02.03.2020
В командном первенстве выиграли представители села Ушарбай

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^