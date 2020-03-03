Ольга Жигмитова исполнит заглавную партию в опере «Кармен»

На сцене Бурятского театра оперы и балета выступит звёздный состав
17 марта в Бурятском театре опера и балета покажут спектакль «Кармен» (12+) Жоржа Бизе, заглавную партию в котором исполнит заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова.
Также на сцене выступит звёздный состав: партию Дона Хозе исполнит Дагвадорж Даваа, партию Микаэлы — Самбуу Батчимэг, а для исполнения партии Эскамильо в Улан-Удэ приглашен солист Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Энхбат Тувшинжаргал.
Сюжет оперы заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме, написанной в 1845 году. Премьера «Кармен» состоялась в Париже 3 марта 1875 года и успеха не имела. Автора обвинили в безнравственности: свободное проявление чувств героев — простых людей из народа — претило ханжеской буржуазной морали.
Однако если в 1876 году «Кармен» надолго исчезла из репертуара парижских театров, то за рубежом — в Вене, Петербурге и многих других городах Европы ее успех был поистине триумфальным.
«Кармен» — один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Глубоко правдив драматизм столкновений и конфликтов. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы. Сила оптимизма «Кармен» — в неразрывной внутренней связи героев и народа.
Оперная дива Ольга Жигмитова, которая исполнит партию Кармен, участвовала в концерте, приуроченном празднованию Сагаалгана в Кремле. Певица поразила московских зрителей исполнением композиции Сарантуи Жалцановой и стала олицетворением «Стихии Земли». Ее выступление также украсили танцоры театра современного танца «Угол зрения».
21 февраля певица дала сольный концерт на сцене Зеркального зала Москонцерта. Ольга Жигмитова исполнила самые знаменитые арии и представила разнообразную программу от Моцарта до Верди.
Также в концерте приняли участие Нина Деменштейн (сопрано), лауреат международного конкурса «Baltic stars» в Нарве, Дмитрий Даниленко (тенор), обладатель Гран-при международного фестиваля-конкурса «Славянский базар», обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиада 2008», обладатель Гран-при VI международного конкурса «Музы мира». А также Александр Шайкин (рояль), лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, и Анатолий Ольшанский (гитара) из Вены, создатель Гран-гитары.
Ольга Жигмитова исполнит заглавную партию в опере «Кармен»
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