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Жительница Бурятии помогала искать украденную ею шкатулку

Жительница Бурятии помогала искать украденную ею шкатулку
Общество,  Фото:pixabay.com
Девушка стащила шкатулку и сдала драгоценности в ломбард

25-летняя жительница Мухоршибирского района Бурятии периодически убиралась у своей знакомой за определённую плату. Однажды летом 2019 года она украла у хозяйки шкатулку с драгоценностями. Большую часть из них сдала в ломбард, выручив небольшую сумму.

Потерпевшая шкатулки хватилась не сразу, два месяца искала её в доме, и только спустя это время обратилась в полицию. В суде она сетовала на то, что воровка даже помогала ей искать «пропажу».

- Учитывая первое привлечение подсудимой к уголовной ответственности, наличие малолетней дочери, тяжёлое имущественное положение, раскаяние и частичное возмещение ущерба, суд приговорил её к обязательным работам и взыскал причинённый ущерб, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.
приговор кража
 
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