Жительница Бурятии помогала искать украденную ею шкатулку

Девушка стащила шкатулку и сдала драгоценности в ломбард



25-летняя жительница Мухоршибирского района Бурятии периодически убиралась у своей знакомой за определённую плату. Однажды летом 2019 года она украла у хозяйки шкатулку с драгоценностями. Большую часть из них сдала в ломбард, выручив небольшую сумму.



Потерпевшая шкатулки хватилась не сразу, два месяца искала её в доме, и только спустя это время обратилась в полицию. В суде она сетовала на то, что воровка даже помогала ей искать «пропажу».



- Учитывая первое привлечение подсудимой к уголовной ответственности, наличие малолетней дочери, тяжёлое имущественное положение, раскаяние и частичное возмещение ущерба, суд приговорил её к обязательным работам и взыскал причинённый ущерб, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.

