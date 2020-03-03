В Забайкалье лесозаготовитель незаконно вырубил кедр на 1,5 млн

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.











В Забайкальском крае полицейские установили причастность лесозаготовителя к незаконной рубке деревьев на сумму почти в полтора миллиона рублей.В конце 2019 года на территории Петровск-Забайкальского района сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками районного отдела полиции были выявлены рубки сосны, лиственницы и кедра.Установлено, что рубки почти 300 деревьев породы кедр совершены на лесоучастке, арендуемом одним из предпринимателей, который занимается заготовкой и переработкой древесины. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что у лесозаготовителя не имелось разрешения на вырубку кедра. Кроме того, установлена его причастность к рубке различных пород деревьев, совершенной без разрешающих документов, на другом лесоучастке.Всего злоумышленник, с помощью наёмных работников, незаконно спилил более 500 кедров и сотни других деревьев хвойных пород. Ущерб составил 1 миллион 458 тысяч рублей.В отношении 32-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса.